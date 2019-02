▶️Les 64 migrants sri-lankais ont quitté le sol réunionnais sous étroite surveillance

64 migrants sri-lankais ont pris l'avion ce jeudi matin. Leur sort était scellé dès mardi pour quinze d'entre eux, et hier pour les 50 autres candidats à une vie meilleure en France.



Leur réacheminement vers leur pays a été programmé dès ce jeudi 14 février, moins de 24H après l'ultime chance que constituait leur recours devant le tribunal administratif. A 6H ce jeudi, ils ont quitté l'hôtel de Saint-Denis dans lequel ils étaient confinés depuis leur arrivée le 5 février au Port, avant d'être escortés en bus sous la surveillance de la police aux frontières.



Du côté de Gillot, le même protocole a été respecté pour l'autre partie du groupe des demandeurs d'asile maintenus quant à eux dans la zone de rétention administrative de la PAF à l'aéroport Roland Garros. Vers 8H, le groupe a embarqué à bord d'un avion de la compagnie Air Austral affrété spécialement pour cette opération spéciale.



Ce voyage se réalisera sous étroite surveillance, 68 personnels de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale les escortent jusqu'au Sri-Lanka.



Les autorités françaises avaient jusqu'à ce samedi 16 février pour procéder à leur expulsion, à moins d'un prolongement du délai légal de présence sur le territoire français qui n'a donc pas été activé ce coup-ci. Rappelons que seuls deux migrants ont réussi à faire valoir leur droit de rester sur le sol réunionnais dans l'espoir de voir aboutir leur demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.