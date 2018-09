▶️Législatives: Pierrick Robert : "Je n’ai pas envie d’être muselé"

"Lutter contre les situations paradoxales existantes à La Réunion et poursuivre sur la lancée de Thierry Robert". Pierrick Robert, candidat LPA de la 7e circonscription, et sa suppléante Marie-Rose Won-Fah-Hin, ont dévoilé ce lundi leur programme.



L’élu saint-louisien compte en cas d’élection porter la voix des Réunionnais jusqu’à l’Assemblée nationale avec comme priorité l’accès à l’emploi et aux formations. "Nous sommes le département avec le taux de chômage le plus élevé de France et paradoxalement celui au meilleur taux de croissance", a-t-il constaté. Pierrick Robert souhaite donc un plan Marshall sur l’emploi, propose des formations ciblées pour les entreprises, veut continuer à augmenter le pouvoir d’achat ou encore lutter contre les inégalités économiques. "Le marché réunionnais semble étroit, pourtant il est convoité par de nombreuses multinationales. Il faut donc une adaptation des marchés à la taille des entreprises réunionnaises, des TPE ou PME pour la plupart".



A l’instar de son frère, Pierrick Robert compte se faire entendre sur la crise requin. "J’attends le retour du Centre de ressources et d’appui sur le risque requin pour que nous puissions tous aller dans le même sens et mettre chacun aussi devant ses responsabilités".



Autres axes : la suppression de l’alinéa 5 de l’article 73 de la Constitution et sur les bases posées par Paul Vergès,"un grand visionnaire", "préserver les Réunionnais des aléas climatiques".



Pierrick Robert se voit en député "droit dans ses bottes", "je n’ai pas envie d’être muselé". Le transporteur de métier espère pourtant intégrer le groupe Modem dans l’Hémicycle mais à deux conditions prévient-il: "conserver ma liberté d’expression et de vote". "Je dirai non aux projets qui n'iront pas dans le sens des Réunionnais". Quant au rôle joué par Thierry Robert dans sa campagne, le cadet affirme: "il est très actif mais je fais mes propres rencontres individuelles".