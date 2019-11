▶️Le spectacle du passage de Mercure devant le soleil immortalisé par la Nasa

Ce dimanche, la planète Mercure est passée entre la Terre et le Soleil. Un phénomène assez rare puisqu'il ne survient que 13 ou 14 fois par siècle, et ne se reproduira pas avant 2032.



Invisible à l'œil nu, le spectacle de la plus petite planète du Système solaire passant devant le soleil a été immortalisé par la Nasa. De sublimes images à découvrir ci-dessous :