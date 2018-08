▶️Le "meneur du Gang des toits" en liberté jusqu'au jugement

Le meneur supposé du "Gang des toits" de Saint-André devait être jugé en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Champ Fleuri ce vendredi. Le jeune de 18 ans est pourtant toujours en attente de son jugement ; son procès ayant été renvoyé au 14 septembre prochain. Il est ressorti libre du tribunal, placé néanmoins sous contrôle judiciaire.



Jugé pour trois vols et un recel entre juin et août, il aurait été à la tête d’un réseau de cambrioleurs à Saint-André. Parmi les victimes, Ravate, Bureau Valée et autres boutiques. Même ma police municipale de Cité Fayard. Un préjudice qui s’élève à plusieurs dizaine de milliers d’euros.



Si le jeune surnommé "Hibou" était le seul devant le tribunal, c’est parce que les deux autres sont mineurs. L’un d’entre eux est recherché ; il serait actuellement en métropole. "Ils n’ont que 6 mois d’écart", rappelle son avocat Me Julien Barraco. La bande serait composée de 5 à 6 personnes âgées entre 15 et 20 ans. Une dizaine de personnes ont aussi été mises en cause pour le recel des biens volés.