La grande Une ▶️Le dealer de cocaïne parisien condamné à 5 ans de prison et 99.000 € d'amende

Vendredi dernier, un homme a été interpellé à l’aéroport Roland Garros avec 666 grammes de cocaïne cachés dans deux bougies. S.B débarquait d’un vol en provenance de Paris. Jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce lundi, le parisien de 30 ans a été condamné à 5 ans pour détention, acquisition et transport de stupéfiants.



C’est l'inspection de son bagage avec l’appareil à rayons X qui a fait apparaître à l’image des masses sombres. Dans la valise, les agents de la douane ont trouvé deux grosses bougies, un moyen de dissimulation déjà rencontré dans des envois postaux. À l'intérieur : des sachets d’une poudre blanche qui a réagi positivement au test d’identification de la cocaïne. Au total, 666 grammes d'une pureté de 80% pour une valeur estimée à la revente au détail à près de 100 000 euros.



Le passager, résidant à La Réunion depuis un an, a déclaré avoir acheté la cocaïne en métropole pour 16.000 euros. De l'argent qu'il aurait économisé en travaillant au noir. Il comptait vendre 500 grammes à 150 euros le gramme et garder le reste pour sa consommation personnelle.



La procureure a requis "une peine exemplaire et lourde" à l'encontre de S.B, qui a déjà trois mentions sur son casier judiciaire, soit 5 ans de prison ferme. La douane a quant à elle demandé 99.000 euros d'amende. Il écopera bien de cette peine et de l'amende demandée.



