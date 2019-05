La grande Une ▶️Le chauffard ivre qui a rendu le boxeur Morvan Felix lourdement handicapé est jugé ce mardi

Le 8 décembre 2018, aux alentours de 2h du matin, un grave accident de la circulation allait sceller le triste sort de Morvan Felix, médaillé d'or de boxe aux Jeux des Îles dans la catégorie des 69 kg.



Alors qu'il rentre d'un mariage à Sainte-Marie en compagnie de sa petite amie Félicia, sa BMW est percutée de plein fouet par un chauffard qui circule à contresens sur la route des Tamarins.



Le chauffard, fortement alcoolisé, circule sur la voie de gauche à contresens. Une voie dans laquelle Morvan effectue à ce moment-là un dépassement. La Clio du chauffard alcoolisé et à contresens percute le véhicule de ce jeune espoir de la boxe à hauteur de Fleurimont. La collision fait quatre blessés dont deux très graves.



Quatre fois champion de La Réunion, Morvan est désormais en fauteuil roulant



Morvan ressortira vivant de ce terrible accident mais est malheureusement resté lourdement handicapé. Le chauffard fortement alcoolisé sera contrôlé avec plus de 2 g/l d'alcool dans le sang. À l'époque des faits, le chauffard n'aura pour seule explication de n'avoir pas su s'il était en plein jour ou en pleine nuit, avant d'expliquer ne se souvenir de rien rapporte Le Quotidien dans son édition du dimanche 26 mai.



Le chauffard devrait être jugé ce mardi 28 mai au tribunal de Champ Fleuri. À l'heure où Morvan débute sa rééducation dans une clinique du Port et commence à apprendre à remarcher, sa famille sera présente au procès avec l'espoir d'avoir enfin des réponses sur ce qui a poussé ce chauffard alcoolisé à prendre la route des Tamarins à contresens et briser la vie de leur enfant.

--

La réaction de l'avocat de Morvan Felix, le bâtonnier Georges-André Hoarau, avant l'ouverture de l'audience :

Regis Labrousse Lu 5570 fois