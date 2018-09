▶️Le "cerveau" du gang des toits prend 15 mois de prison avec sursis

Alors que son procès avait été une nouvelle fois renvoyé le 14 septembre dernier, faute pour son avocat de pouvoir rester au tribunal au-delà de 13H, le jeune voleur dit le "hiboux" était jugé ce matin au tribunal de Champ fleuri dans le cadre de la comparution immédiate.



Placé sous contrôle judiciaire à l'issue des deux audiences renvoyées, il devait répondre de trois vols et un recel de biens perpétré entre les mois de juin et d'août dernier.



Parmi les victimes, les entreprises Ravate, Bureau Vallée et bien d'autres boutiques. Même l'antenne de la police municipale de Cité Fayard à Saint-André avait eu droit à sa petite visite nocturne pour un préjudice total qui s’élève à plusieurs dizaines de milliers d’euros.



La procureure avait requis, peu avant 13H, 18 mois de prison dont 15 de sursis avec mise à l'épreuve, sans mandat de dépôt. Le jeune cambrioleur ne présentait pas de casier judiciaire jusque-là. Son avocat, Me Julien Barraco, avait pour sa part plaidé pour un suivi de son jeune client par les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP). Une seconde chance que vient de lui accorder le tribunal de Saint-Denis.