▶️Le Port: Les images édifiantes d'une résidence sociale qui croule sous les déchets

Des déchets comme s'il en pleuvait. Un habitant de la résidence Rico Carpaye, au Port, a posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour pousser un "coup de gueule". Les images sont pour le moins surprenantes.



"Quand tu habites dans Rico Carpaye, que tu payes des charges pour l'entretien des locaux, j'appelle ça de l'arnaque et de la mise en danger d'autrui. Ça va bientôt faire un an que ça n'a pas été nettoyé", indique l'auteur de la vidéo.



"Cette situation est malheureusement connue de nos équipes de proximité qui travaillent quotidiennement sur cette problématique d’incivilité à laquelle nous sommes confrontés et qui est le fait de certains locataires", rétorque de son côté la Semader, qui explique avoir initié un travail auprès des résidents sur les questions de la gestion des déchets et de l’embellissement du quartier, en collaboration avec la médiatrice sociale du quartier.



"Les conséquences de ces incivilités, en termes de coûts de nettoyage et de remise en état notamment, sont supportées par la SEMADER, au détriment d’autres actions qui étaient planifiées au service des habitants", affirme de son côté le bailleur qui se projette sur le devenir de cet ensemble d'immeubles sociaux : "A plus long terme, et en lien avec l’ensemble des acteurs concernés (dont l’ANRU, l’EPARECA, la Ville du Port, les commerçants, le TCO...), nous travaillons à un projet de restructuration de la résidence qui réponde aux attentes des Portois et des riverains".