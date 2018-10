▶️Le Port: Inauguration des locaux de la police municipale

Créée en 2014, la police municipale représente un enjeu de taille pour la municipalité du Port. Elle permet de tisser des liens avec la population dans l'optique d'une politique préventive mais aussi, en cas de besoin, des actions préventives via des verbalisations.



Assurer une présence dans la ville, améliorer la qualité et le cadre de vie des Portois, contribuer et veiller à la mise en oeuvre du plan de stationnement... Avec un effectif de 8 personnes, le service est en cours d'optimisation et verra l'arrivée prochaine de 2 policiers municipaux supplémentaires.



Contrairement aux idées reçues, la délinquance est en baisse de 29% par rapport aux années précédentes sur la commune. Comme le rappelle l'édile de la ville, Olivier Hoarau : "Le Port est une ville où il fait bon vivre".