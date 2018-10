Société ▶️Le Détachement Air 181 fête "Roland Garros" et ouvre ses portes le 6 octobre 2018 Alors que La Réunion célèbre le centenaire de Roland Garros, le DA 181 baptisé du nom de "Lieutenant Roland Garros" organise ce samedi une journée portes ouvertes. Cette opération a pour but de présenter les missions de ce détachement de l’Armée de l’Air ainsi que le matériel aérien en service alors que La Réunion commémore son héro de guerre et pionnier de l'aviation. À cette occasion, des baptêmes de l'air seront à gagner pour s'envoler à bord du Casa 235.

Le DA 181 est commandé par le Lieutenant-Colonel Rivas Sébastien, qui a pris ces fonctions au mois de juillet 2018. Afin d’assurer les missions du Détachement Air, il dispose d’un effectif de 80 personnes de l’Armée de l’Air. Au total, ce sont environ 200 personnes qui travaillent sur le DA, toutes armes confondues.



En effet, le site a une vocation interarmées eu égard à la présence de la plateforme aéroportuaire. Sont également présents sur site des détachements de la Marine Nationale et de la Gendarmerie équipés d’hélicoptères. La police partage aussi les locaux du DA avec l’école des cadets de la République.



Ces moyens opérationnels concourent aux missions de souveraineté



Le DA 181 est avant tout le vecteur aérien des FAZSOI via les deux avions Casa 235 de l’A.Air ainsi que les moyens héliportés de la Marine Nationale et de la Gendarmerie. Ces moyens opérationnels concourent aux missions de souveraineté et de ravitaillement des îles Éparses. Le DA concours également aux missions de service public et permet de developer un fort lien Armé-Nation.



Comme nous l’explique le Lieutenant-Colonel Rivas, c’est à double titre que l’Armée de l’Air rend hommage au centenaire de la mort de Roland Garros à travers sa journée portes ouvertes. Primo, le Lieutenant Roland Garros est un héro de la première guerre mondiale. Il est donc important d’honorer ses pionniers et ses héros. Secondo parce que le DA 181 est baptisé de non de "Lieutenant Roland Garros" depuis 1976.



Le nouveau fleuron du transport aérien de l’A.Air, l’A 400 M, sera également présent



La Journée Portes Ouvertes( JPO) du 6 octobre 2018, permettra la visite d’aéronefs militaires et civils représentatifs de l’ensemble de des avions présents sur l’île de La Réunion. Outre les deux Casa 235, les hélicoptères de la Marine et de la Gendarmerie seront visibles. Le nouveau fleuron du transport aérien de l’A.Air, l’A 400 M, sera également présent. À noter aussi qu’un Boeing 777 est mis à disposition par la compagnie Air Austral.



Adjoint au commandant du DA 181, le LCL Noré Vincent est aussi officier de sécurité. Il nous explique toute la difficulté que représente la gestion d’un tel flux de personnes sur un site militaire. Le chalenge est de constituer des équipes malgré les effectifs disponibles. En effet, le LCL Noré dispose de 150 militaires, dont 80 de l’A.Air, alors que plusieurs milliers de personnes sont attendues.



Afin d’assurer cette mission, l’état major des FAZSOI mettra à disposition du DA 181 des personnels venant de différents services portant à 250 le nombre de personnes affectées à l’accueil de la JPO. Un pic de 5000 personnes est attendu ce samedi.



La Journée Portes Ouvertes se déroulera toute la journée de samedi de 10h à 17h.



