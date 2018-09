▶️Le Bourbon pointu ravit le palais des Japonais

Le café est porté jusqu’aux lèvres, aspiré bruyamment pour en faire ressortir tous les arômes, puis roulé en bouche pour en déterminer l’acidité ou l’amertume mais aussi sa persistance sur le palais. Ce lundi, à la table de la coopérative de Bourbon Pointu au Tampon, deux acheteurs du Groupe Japonais UCC étaient présents.



Osamu Nakagiri et son futur successeur Naomi Nakahira sont venus du pays du soleil levant pour évaluer la qualité du cru de cette année. "Une bonne année, une belle acidité teintée de notes d’agrume et de jasmin au corps assez onctueux", a relevé Naomi Nakahira. Depuis deux ans, des représentants du groupe japonais, qui travaillent depuis 10 ans avec la coopérative, se déplacent spécialement pour évaluer la production du café endémique de notre île.



Le Bourbon pointu, un café très prisé sur le marché japonais puisqu’environ 20% de la production y sont exportés. Là-bas, le kilo de grains verts est vendu aux alentours de 95 euros. 60 % est destiné au marché local et les autres 20 % sont écoulés dans les épiceries fines de l’Hexagone.



Une filière qui a de l’avenir, assure Patrick Bénard, le président de la coopérative qui compte 60 adhérents.