La grande Une ▶️La tension toujours palpable au port Est





Des palettes, des poubelles et un véhicule ont semble-t-il été incendiés. Les pompiers sont en attente de sécurisation dans la ZAC Saint-Laurent.











Près de 200 personnes sont rassemblées dans le secteur. Les forces de l'ordre sont toujours présentes en nombre.



Des explosions se font entendre. Les forces de l'ordre tentent de disperser les manifestants à l'aide de lacrymogènes et de grenades assourdissantes.



En face, les manifestants répliquent avec des feux d'artifice.









Les gendarmes mobiles sécurisent les locaux de transitaires, avenue Raymon Mondon.





