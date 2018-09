▶️La première réaction de Pierrick et Thierry Robert

Pierrick Robert est très satisfait de son score. Il est qualifié après avoir vu Aurélien Centon le talonner pour la deuxième place qualificative du second tour.



Pierrick Robert parle à la troisième personne : "Pierrick Robert a fait seulement une campagne des municipales et (il) amène Jean-Luc Poudroux déjà en ballotage !", se félicite-t-il.



Son frère, Thierry Robert, y va également de son commentaire : "Je peux vous garantir que la semaine prochaine on va gagner ! Ceux qui disent que l’élection est gagnée pour Jean-Luc Poudroux, attendons un peu la semaine prochaine… ", affirme-t-il malicieusement. "En début de soirée, j’avais une grosse inquiétude, mais maintenant je suis à bloc."