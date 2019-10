La grande Une ▶️La mère et le ti-père d'Eliana remis en liberté : La famille sous le choc





Après ce drame, le père biologique de la petite fille de 2 ans a mis fin à ses jours. Comme nous explique Me Alexandre Vardin, défenseur des intérêts de la famille d'Eliana, la famille de la petite fille est "particulièrement choquée". "La mort de cette petite, dans des circonstances atroces, a fait énormément de dégâts et laissé des conséquences irréversibles dans cette famille. Ils ne comprennent pas pourquoi les deux protagonistes de cette affaire sont sortis de détention provisoire", explique Me Alexandre Vardin.

Toujours selon nos informations, le parquet devrait faire appel de cette décision alors que l'instruction se poursuit en attendant une nouvelle expertise médicale fixée pour le 23 octobre prochain. La petite Eliana est morte en mars 2018 après avoir été maltraitée. Sa mère et son ti-père, qui se renvoient la culpabilité des coups mortels, ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire vendredi dernier par la juge des libertés et de la détention, et ce, contre l'avis du juge d'instruction, selon nos informations.

Regis Labrousse Lu 2086 fois