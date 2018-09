A la Une ... ▶️La caravane de la jeunesse part à la rencontre des jeunes réunionnais

"Le passeport pour la réussite de la jeunesse réunionnaise est une des priorités régionales", précise Olivier Rivière, vice-président de la Région Réunion.



De nombreux moyens sont mis en place pour les jeunes. Or, grand nombre d'entre eux ignorent l'existence ou le fonctionnement de tous ces dispositifs.



C'est pourquoi, pour lutter contre cette inégalité, la Région, accompagnée de ses partenaires, a mis en place la caravane de la jeunesse: "D'jeuns tour", à destination des jeunes à partir de 18 ans, mais aussi des moins jeunes, en reconversion professionnelle par exemple.



"La caravane de la jeunesse est avant tout un outil de proximité, de multipartenarialité et d'opérationnalité", souligne Nathalie Bassire, député, conseillère régionale et également présidente de l'association PRODIJ.



En effet, beaucoup de jeunes ont encore une certaine réticence face aux bureaux administratifs. La caravane apporte donc une approche différente et plus intime aux jeunes pour leur offrir les informations nécessaires sur les dispositifs auxquels ils ont droit.



Les jeunes réunionnais pourront ainsi être conseillés en même temps, à des endroits excentrés, par différents acteurs, comme la CAF, Pôle Emploi, le CRIJ ou encore les Missions Locales. Le but est de les aider à valoriser leurs compétences et ainsi à les aider à s'insérer professionnellement.

Elle commencera sa tournée par le Sud Sauvage dès demain mercredi 5 septembre, au Baril à Saint-Philippe. Elle poursuivra ensuite son chemin pour le moment au Tampon, à Saint-André, à Sainte-Marie ou encore à Saint-Paul.



Si cette première édition s'avère concluante, la caravane continuera à faire le tour de l'île et partir à la rencontre des jeunes issus des communes les plus éloignées. Le but est tout le monde soit égal et ait accès aux mêmes droits.



Une première expérience avait été menée par le CRIJ, et les partenaires aussi bien de l'Etat, de la Région ou des associations, ont ressenti cette nécessité d'agir au plus près des jeunes.



Déplacements du "D'jeuns Tour":

Le mercredi 5 septembre, à 9h30, devant la piscine du Baril à Saint-Philippe



Le mercredi 12 septembre, la caravane participera à la journée de l'emploi organisée par Pôle Emploi au Tampon



Le mercredi 19 septembre, elle sera à Saint-André



Le mercredi 26 septembre, à Sainte-Marie



Le mercredi 3 octobre, à Saint-Paul





