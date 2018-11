▶️Joseph Sinimalé s'engage à ne toucher que 6.000 euros... par an

Dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, un internaute s'entretient avec Joseph Sinimalé, le maire de Saint-Paul.



Pour conclure la discussion, l'élu s'engage à ne plus gagner que 6.000 euros par an, soit 500 euros par mois, et ce dès la fin du mois de janvier 2019.



En 2014 Joseph Sinimalé avait notamment fait voter l'augmentation de son salaire de patron du TCO de 55%. Et il touchait par eilleurs une indemnité en tant que maire de Saint-Paul.