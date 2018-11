▶️Jean-Hugues Ratenon à l’Assemblée Nationale : "La Réunion a trop donné"

Le député réunionnais Jean-Hugues Ratenon doit prendre la parole à l’Assemblée Nationale ce soir. Vêtu de son gilet jaune, il s’est adressé depuis son bureau à Paris aux Réunionnais, vu l’heure tardive de son intervention.



"Il faudra être ferme vis a vis de nos propositions car La Réunion a trop souffert, La Réunion a trop donné", affirme-t-il en rappelant l’arrivée de la ministre des Outre-Mer, ainsi que la sienne, mercredi. Aujourd’hui les Réunionnaises et Réunionnais se réveillent, j’ai vu des mères de famille, des enfants, des couples, des personnes âgées, des retraités, des agriculteurs, des diplômés, des non-diplômés dans les barrages, c’est ça La Réunion. Le peuple s’auto-organise et ça c’est extraordinaire.



A ceux qui sont déstabilisés par la situation, ne tombez pas dans les tentatives de manipulations car il y en a beaucoup. Je vais le dire à l’Assemblée nationale ce soir, je suis redevable au peuple réunionnais, pas aux bourgeois et au système », termine-t-il, se décrivant comme le vilain petit canard.



Son intervention sera diffusée tard dans la soirée.