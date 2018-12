▶️Indonésie : Au moins 222 morts après un tsunami

Hingga 23/12/2018 pukul 07.00 WIB, data sementara dampak tsunami di Selat Sunda: 43 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka dan 2 orang hilang. Kerugian fisik meliputi 430 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat dan puluhan rusak. pic.twitter.com/IfKnx29QKA

— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 23 décembre 2018



Un tsunami a frappé le détroit de la Sonde - qui sépare les îles de Java et de Sumatra - en Indonésie, dans la nuit du samedi 22 décembre. Le bilan provisoire a été revu à la hausse en fin de matinée, faisant état de 168 morts puis de 222 morts, plus de 800 blessés et une trentaine de disparus. Un bilan qui risque encore de s'alourdir dans les prochaines heures.Selon les autorités, le tsunami a été déclenché par une marée montante anormale liée à la nouvelle lune, conjuguée à un glissement de terrain sous-marin provoqué par l’éruption du volcan Anak Krakatoa.La catastrophe a été marquée par un couac des autorités indonésiennes. Elles avaient dans un premier temps indiqué que la vague n’était pas un tsunami mais une marée montante, et avaient appelé la population à ne pas paniquer.