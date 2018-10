A la Une .

▶️Ils livrent leurs impressions avant le départ du Grand Raid

Coureurs et accompagnateurs de traileurs ont rendez-vous ce mercredi à Saint-Pierre pour récupérer leur dossard, passeport pour des kilomètres d'effort. Depuis 7H30 dans les jardins de l'hôtel de ville de Saint-Pierre, les inscrits sur la Diagonale des fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes et le Zembrocal Trail forment une file d'attente qui commencera à se dégarnir vers 19H pour la Mascareignes, heure de clôture de la quatrième course. Ambiance en vidéo :

Zinfos974