▶️Heurts au Port ce lundi soir

La situation au Port n'a pas beaucoup évolué ce lundi soir. La situation était toujours tendue en ce début de soirée. Les forces de l'ordre sont mobilisées pour contenir les émeutiers. Un hélicoptère survole la ville.Plusieurs dizaines d'individus sont rassemblés. Des affrontement ont eu lieu entre émeutiers et forces de l'ordre. Les premiers répliquant aux tirs de lacrymogènes et de grenades assourdissantes par des jets de galets et des feux d'artifice.▶️ Port Est : Les manifestants répliquent avec des feux d'artifice ▶️ La tension toujours palpable au port Est