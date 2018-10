▶️Guétali: Gramoun Sello et l'Union Maloya font rayonner la culture réunionnaise à Stella Matutina

"La culture, ça nous intéresse tous. Il ne faut pas hésiter à venir voir, à être curieux et regarder tout ce qu’il y a", estime Vincent Coulama, leader de l’Union Maloya.



Pour rendre sa musique accessible au plus grand nombre, le groupe n'hésite d'ailleurs pas à se produire régulièrement dans des kabars. L’occasion de partager avec tous ceux qui souhaitent faire le plein de tradition. Comme c’était le cas ce vendredi soir, devant un public visiblement conquis par l’offre Guétali.



Une programmation éclectique



"Il y a un premier pilier qui est la diffusion de spectacles sur l’ensemble de l’île, et le deuxième concerne spécifiquement Stella Matutina", résume Thierry Boyer, directeur du musée et directeur de la stratégie développement de la RMR (Réunion des Musées Régionaux). Au menu, une programmation extrêmement éclectique, avec de la musique, de la danse, du cirque, du théâtre...



"En plus des concerts du vendredi et du samedi, il y aura nocturnes" , précise-t-il. En somme, des activités extrêmement riches - mais gratuites ! - qui séduiront sans nul doute tous les publics, sans exception. Et le directeur de conclure avec enthousiasme : "Qu’avec Guétali puisse rayonner la culture réunionnaise !"