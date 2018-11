▶️Gran Lasanblé Kontkolonial: Le premier Etat Réunionnais se structure

"Nout péi sé in républik kontkolonial. Li lé lib, démokratik, populèr et kontkapitalist". Après un an de gestation, le Gouvernman Kontkolonial présentera publiquement à l’occasion d’un Gran Lasanblé, le premier projet de Konstitusion d’une première république réunionnaise.



Un gouvernman Kontkolonial, d’un Etat Réunionnais, créé le 5 novembre 2017 et présidé par Bernard Grondin également à la tête du mouvement indépendantiste Lorganizasion popilèr po libèr nout péi (LPLP). "L’objectif est de montrer que les outils que nous avons créés fonctionnent même si c’est le cas à 10 % en vue d’une future indépendance".



La Konstitusion rédigée par le Gran Konsey composée de 110 articles et 12 chapitres pose ainsi les soubassements des grands principes de la définition du territoire réunionnais, sa nationalité ou encore son économie, précise Fabrice Elisabeth, prézidan du Gran Konsey KontKolonial.



Nationalité et identité sont ici à différencier, insiste Barnard Grondin. Les indépendantistes sont en phase de "construction et de dédiabolisation d’un état existant depuis un an", sans pour autant ,"gommer nout lidantité", rassure-t-il.



Dimanche 11 novembre prochain à La Rivière St-Louis, les citoyens réunionnais sont donc appelés à voter non seulement pour approuver "la Konstitusion, les lwa, le program politik" mais également "les dépité Kontkolonial, le nouveau prézidan de la Gran Lasanblé Kontkolonial et du Gran Konsey". Pour y participer, il faut être détenteur de la kart lidantité LaRénion et être inscrit sur les listes électorales du Gouvernman. Ces dernières sont en revanche closes depuis le 31 octobre dernier. 60 personnes y sont inscrites et presque 200 personnes ont obtenu la nationalité réunionnaise.