▶️Girardin dans le Sud: "Il y a des agriculteurs parmi les gilets jaunes"

Après des échanges mouvementés avec les gilets jaunes à la préfecture de Saint-Pierre, la ministre des outre-mer s'est rendue sur une exploitation pour se rendre compte des préoccupations des agriculteurs, en présence d'une trentaine d'entre-eux, tous syndicats confondus."On renouvelle les revendications sur la baisse des charges pour créer de l'emploi", explique Frédéric Vienne, le président de la FDSEA. "Aussi sur la filière canne, les agriculteurs veulent aller vers une filière canne-énergie, on n'a pas assez été entendus sur ce sujet. (...) Il faut aussi mettre en place de vrais projets agricoles à La Réunion. Il faut une restructuration dans toutes les filières".Interrogé sur son soutien aux gilets jaunes, le syndicaliste répond : "On peut être solidaire du mouvement des gilets jaunes, mais il serait compliqué et incompréhensible que je mette un gilet jaune, avec les dégâts que ça a pu occasionner". Et d'ajouter : "Aujourd'hui, on demande à ce que les syndicats soient écoutés, pour que ça aille mieux sur le terrain après (...). Il y a des agriculteurs dans les gilets jaunes".