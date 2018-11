La grande Une ▶️Gillot: Ambiance survoltée à l'arrivée d'Annick Girardin





Munie d'un mégaphone, Annick Girardin a adressé ses premiers mots aux manifestants, demandant un retour au calme. "Les solutions, je les trouverai avec vous, pendant les heures que je passerai à dialoguer, si vous me laissez passer", a-t-elle déclaré, avant que les gilets jaunes n'entament une minute en silence, puis une Marseillaise. Plusieurs prises de parole ont suivi.



"Je fais bien la différence entre ceux qui sont là avec des revendications, et ceux qui viennent la nuit pour casser", a souligné la ministre, assurant de sa volonté de rencontrer "tous les gilets jaunes", au quatre coins de l'île. "Les citoyens doivent savoir à quoi servent leurs impôts, leurs efforts. Oui, vous êtes le dernier cran de la ceinture, vous ne pouvez pas faire d'effort supplémentaire", a-t-elle concédé.



Et la femme politique d'ajouter : "Je vais demander aux forces de l'ordre de respecter l'ensemble des manifestations pacifistes mais je vais aussi demander qu'on fasse le moins de blocages possibles. Je suis là pour relever La Réunion, pas pour le chaos. Si les petites entreprises meurent vous n'aurez pas d'emploi. Il faut aussi que les enfants puissent aller à l'école, c'est une question d'éducation".



Après ces échanges, Annick Girardin a pris la direction de la préfecture, où elle rencontrera une délégation de gilets jaunes, avant un rendez-vous avec les organisations syndicales et les maires des arrondissements nord et ouest.



Pascal Robert sur place



