▶️Fin des primes indexées: Feu de palette et bâtiment bloqué à la direction générale du CHU

Le combat continue. Après avoir réalisé un barrage filtrant autour du CHU de Saint-Denis ce mercredi, les organisations syndicales du secteur hospitalier sont mobilisées ce matin à la direction générale de Saint-Paul, où elles sont entendues par Lionel Calenge, le directeur général, et Laurent Bien, le directeur de l'hôpital Gabriel Martin et de l'EPSMR.



Le motif du conflit : la fin des primes indexées et la mise en place d'un décret prévoyant la création d'une indemnité de remplacement. Vouée à l'extinction car dégressant au fil de l'avancement de carrière de l'agent, la mesure est perçue comme la suppression d'un avantage social, et non comme une compensation.



La députée Huguette Bello s'est rendue sur place pour assurer les hospitaliers de son soutien, tandis que les directeurs d'établissement ont proposé une compensation pour les contractuels, ces derniers n'ayant pas été pris en compte par le décret. En l'état, la proposition a été refusée par les syndicalistes, qui demandent la non-application du décret. Le député Jean-Hugues Ratenon a également fait le déplacement.



L'entrée du bâtiment a été bloquée a l'aide d'une chaîne et un feu de palette a été allumé.



Une délégation a été reçue en fin de matinée.



