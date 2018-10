A la Une ... ▶️FAZSOI: Protéger et soutenir les Réunionnais en toutes circonstances Le General Éric Vidaud, commandant les FAZSOI, nous dresse le bilan de l'année écoulée. À ce titre, il rappelle à quel point les Forces Armées dans la Zone Sud de l'Océan Indien ont un rôle majeur dans le lien Armées-Nation. Il explique que l'île de La Réunion est un grand pourvoyeur de vocations au sein des forces Armées.

Ce ne sont pas moins de 330 dossiers d'engagements qui ont été traités depuis le 1er janvier, 13 pour la brigade des sapeurs pompiers de Paris, 28 sous-officiers, 2 officiers et 281 militaires du rang dont 5 au titre des du service des essences des Armées et 1 engagé volontaire du SMA. En 2017, 367 Réunionnais se sont engagés dans les forces Armées.



C'est une véritable école de vie qui est proposée à la jeunesse réunionnaise



Présent depuis 53 ans à La Réunion, le RSMA renforce aussi ce lien. C'est une véritable école de vie qui est proposé à la jeunesse réunionnaise. Souvent en situation difficile, ces jeunes obtiennent une insertion socioprofessionnelle. 36 métiers différents leur sont proposés pour des formations allant de 6 à 12 mois. Grâce à leur formation militaire de base, le commandant des FAZSOI peut, en cas de besoin, utiliser ces personnels pour participer aux plans de secours tels que les cyclones ou la lutte anti-vectorielle.



Les FAZSOI sont présentes dans tous les milieux afin de faire face à toutes les menaces. Le large éventail de missions, sollicite les capacités et compétences des trois armées. La Marine, avec 5 bâtiments, assure des misions de lutte contre le narcotrafic, de police des pêches et de lutte contre la piraterie.



7,4 tonnes de cannabis ont été saisies par la frégate le "Floréal"



Fin septembre, 7,4 tonnes de cannabis ont été saisies par la frégate le "Floréal". Sur l'année, 64 tonnes de poissons ont été saisis à bord de trois embarcations malgaches en infraction. 250 kg d'héroïne ont également été saisis depuis le début de l'année.



L'Armée de l'Air, avec 2 avions Casa 235, assure des missions de surveillance de mer et de mise en oeuvre des secours largués par avion. L'A.Air assure également les missions de relèves des personnels affectés sur les îles Éparses. Afin de rester opérationnels, les FAZSOI participent aux exercices militaires dans un environnement national ou multinational afin de s'entrainer et anticiper le pire.



Les FAZSOI disposent d'une équipe d'intervention NEDEx



Dans le cadre des actions de soutien, les FAZSOI disposent d'une équipe d'intervention NEDEx (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs). C'est cette même équipe qui était intervenue le 12 janvier dernier sur la route du littoral afin de fragmenter le rocher de 250 tonnes qui menaçait de s'écraser sur la 2x2 voies. Ils interviennent aussi dans le cadre des alertes à la bombe ainsi que les dépollutions de zones.



Les Forces Armées dans la Zone Sud de l'Océan Indien représentent environ 2000 personnes militaires et civiles du ministère de la défense.

