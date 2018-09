▶️Enfant autiste torturé au collège: "On ne lâchera rien"

Révolté, le père de famille assure qu'il

Alors que le principal auteur des actes commis sur son fils a été mis en examen pour de simples faits de harcèlement, Rémi Sanchez est indigné. "Nous aurions préféré actes de torture, ça correspondait plus à la réalité", exprime-t-il alors que son enfant autiste a été maltraité au sein du collège de la Pointe des Châteaux. "Ou au moins que les mots 'violence' et 'aggravée' soient prononcés. Notre avocat va essayer de faire requalifier les faits".Un autre aspect est pointé du doigt : "On savait qu'il y avait des complices, pourtant le collège a considéré qu'il n'y avait qu'un seul responsable. Mais une vidéo a été tournée, il est évident qu'il y avait plusieurs concernés"."ne lâchera rien". "On a été tout seuls, le collège ne nous a pas soutenu et le rectorat non plus", reproche-t-il. "Nous souhaitons que chaque responsable prenne ses responsabilités, que ce soit ses professeurs ou l'encadrement du collège qui savait que la scolarité de Lucas était compromise".