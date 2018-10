▶️Encore des déchets dans le lit de la Rivière St-Etienne

Les dépôts sauvages sont régulièrement dénoncés dans le lit de la Rivière St-Etienne et pourtant le site qui se situe à quelques mètres de la déchetterie de Pierrefonds est toujours alimenté.



Un internaute a filmé, une nouvelle fois, sa balade au milieu des déchets en tous genres. Epaves de voitures, pneus, sanitaires, matériels Hi Fi, poubelles, déchets de chantier… sont abandonnés dans cette décharge sauvage à ciel ouvert par entreprises et particuliers. "C’est beau La Réunion", ironise-t-il, excédé par le paysage désolant qui s’étend devant lui.



Face au manque de respect de l’environnement, l’homme en appelle à la Civis, compétente en matière de protection de l’environnement.