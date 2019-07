▶️Dimitri Payet embrasse Bouna Sarr sur la bouche, pour rire

Le footballeur réunionnais s'est amusé à embrasser son coéquipier sur la bouche, devant une caméra du club, juste avant la victoire de l'OM sur Bordeaux, dans le cadre des EA Ligue one games, à Washington.



Si Dimitri Payet semble ravi de sa plaisanterie, Bouna Starr, lui, reste bouche bée. Partageant la vidéo sur son compte Instagram, Sarr précise: "no kiss please, just goal and assist, nothing else" (Pas de baiser, s'il vous plaît, juste des buts et de bonnes passes, rien de plus).