▶️Des opérations escargot menées aux quatre coins de l'île

En vue de la grève générale ce jeudi 5 décembre, les gilets jaunes sont, comme annoncé, présents sur les routes depuis tôt ce matin. Ils avaient déclaré ne pas faire de blocage, seulement des opérations escargot, c'est chose faite...



Après une mobilisation historique l'an passé, les gilets jaunes ont décidé de s'allier aux manifestants contre le projet de réforme des retraites.



Les différents cortèges sont partis du pôle emploi à Saint-André, de la gare routière à Saint-Paul, du jumbo Sacré Cœur au Port ou encore aux alentours du Mac Do de Saint-Pierre.



Ces opérations escargot auront pour destination finale les défilés de l'intersyndicale qui débuteront devant le Petit marché de Saint-Denis, ainsi que devant les jardins de la mairie de Saint-Pierre. Dans le nord et dans le sud, les cortèges sont attendus pour 9 heures sur ces points de ralliement.



A St-Paul, une vingtaine de personnes se sont rassemblées devant la gare routière pour ensuite emprunter la quatre-voies entre Saint-Paul et Le Port. "Le mouvement citoyen doit évoluer", "il y a pas encore le nombre mais la qualité est là", indique l'une d'entre-elle.



À noter qu’un barrage filtrant a été mis en place peu avant 8h sur le Boulevard Banks à Saint-Pierre, à proximité du Mc Donald’s. Les gilets jaunes présents distribuent des tracts aux automobilistes.

Un barrage filtrant a également été mis en place sur le rond-point de la Cocoteraie à Saint-André mais a été levé peu après 8h.

Peu après 9h, un des convois venant de l'est est arrivé à l'entrée est de Saint-Denis. Il se dirige actuellement vers le centre-ville du chef-lieu pour rejoindre le Petit-Marché.

