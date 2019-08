▶️Dépots sauvages: La CASUD part à la chasse aux pollueurs

Ils sillonnent à scooter les communes du Tampon, St-Joseph, St-Philipe et l’Entre-Deux pour traquer les citoyens irresponsables qui continuent de jeter leurs déchets sur la voie publique. La CASUD se dote d’une brigade de l’Environnement. Ce mercredi, elle a été présentée au siège de la collectivité, à la Châtoire. Huit agents en CDD d’un an (quatre au Tampon, deux à St-Joseph, un à Saint-Philippe et un autre à l’Entre-Deux), formés aux procédures de tri, recyclage, lutte anti-vectorielle, des véhicules hors d’usage, la compose. En uniforme, munis d’un carnet de relevés d’incivilités et d’infractions, ils ont pour mission cette première année avant tout la prévention et la médiation, ainsi que l'information sur les jours de collectes et les déchèteries. Leur objectif est aussi de lutter contre la prolifération des nuisibles et de rendre le territoire plus attractif.



Les agents de la brigade Environnement, juchés sur leur scooter 125 pour plus de mobilité, traquent également les dépôts sauvages à la recherche d’indices qui leur permettront d’en identifier les auteurs. Pas encore assermentés, contrairement à la CIVIS, la CINOR et la CIREST," les agents travaillent en étroite collaboration avec la police municipale. Au terme de cette année, nous jugerons de la nécessité du transfert de la compétence police", indique Nicolas Briois, responsable de la brigade.



"Il y aura une période de sensibilisation après il y aura une période où il faudra agir", a prévenu le président de la CASUD, André Thien Ah Koon.



Olivier Rivière, maire de St-Philippe va plus loin : "Il faut traiter les ennemis de la nature comme tel. Une façon de sensibiliser, c’est de sanctionner". 12 agents sont actuellement mobilisés sur la Route des Laves pour ramasser les dizaines de kilos de déchets laissés par des pollueurs venus admirer le spectacle du volcan. "J’ai envie de dire aux makots que les agents ne sont pas là pour corriger le comportement des malappris ou des malpropres". "La Réunion n’appartient pas aux makots", a insisté, remonté, le maire de St-Philippe. Ce dernier a d’ailleurs fait installer récemment un panneau sur la route touristique rappelant la réglementation et les 68 euros d’amende que risquent les contrevenants.



La sensibilisation avant la répression. La CASUD envisage donc dans un second temps de passer aux sanctions avec des amendes pouvant aller jusqu'à 3000 euros en fonction des situations mais aussi des procédures pouvant aller jusqu'au pénal. "Il faut arrêter ces comportements déviants", a martelé Olivier Rivière.