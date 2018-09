La grande Une ▶️Découvrez en vidéo les 3 tracés possibles de la Route des Hauts de l’Est Les habitants des communes concernées par la Route des Hauts de l’Est peuvent donner leur avis sur le projet de Route des Hauts de l’Est et ce jusqu’au 10 octobre. Trois tracés potentiels sont encore à l’étude, difficile pour l’heure de déterminer lequel sera directement impacté par le chantier à venir.

C’est dans les 6 communes concernées (Saint-Benoît, Bras-Panon, Saint-André, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie et Saint-Denis) que les habitants peuvent dès aujourd’hui s’informer et partager leur opinion sur la future Route des Hauts de l’Est.



Un projet qui pourrait d’abord rencontrer un franc succès auprès des 60 000 automobilistes qui empruntent chaque jour la nationale 2 en direction du chef-lieu; un axe presque quotidiennement paralysé par des embouteillages monstres aux heures de pointe.



La première pierre sera au mieux posée en 2021



L’enquête publique devrait aider à déterminer le tracé définitif de la future route, qui s’étendra sur une quarantaine de kilomètres. Trois options à différentes hauteurs sont pour l’instant à l’étude. Difficile donc pour l’heure de savoir quels terrains ou quelles habitations seront directement impactés par le tracé retenu.



Avec cette Route des Hauts de l’Est, le département de La Réunion espère bien developper les activités touristiques, agricoles et plus généralement économiques dans la micro-région. Un investissement de plusieurs centaines de millions d’euros tout de même (400 millions pour la partie travaux, sans compter les ouvrages d’art), dont la première pierre sera au mieux posée en 2021. Le chantier sera réalisé tronçon par tronçon, sur une dizaine d’années.

