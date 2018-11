Faits-divers ▶️Cour d'appel: La defense de Thierry Robert ne daigne pas se déplacer





Me Defrennes, venu de Lille pour demander la confirmation de la décision du TGI de Saint-Pierre, n'a pas hésité à évoquer un contexte impensable et incroyable entourant cette affaire. Il explique n'avoir jamais vu une telle chose en métropole et se dit choqué par le comportement de Mr Robert depuis le début de cette affaire.



Une construction faite "au mépris de toutes les règles"



Alors que ses clients, qui sont de condition modeste avaient juste espéré se constituer un petit patrimoine, ils se sont vu escroquer par l'ancien député de la 7 ème circonscription. L'expert judiciaire, qui estimera que la construction a été "faite au mépris de toutes les règles", avait même alerté le préfet sur la dangerosité de l'édifice.



Alors qu'ils attendaient un immeuble d'un étage, les copropriétaires se sont vu livrer un bâtiment de 2 étages avec des combles aménagés, un sous-sol décaissé d'un mètre ainsi qu'une partie du parking en lot habitable. Les biens concernés ont perdu plus de la moitié de leur valeur compte tenu des malfaçons liés à la construction. Ce sont 500 m2 de plus qui ont été construits sans permis.



Le point d'orgue de cette saga sera la déclaration d'insolvabilité de Thierry Robert



Le point d'orgue de cette saga sera la déclaration d'insolvabilité de Thierry Robert lors de sa condamnation par le TGI de Saint-Pierre et, ce fût une première dans la 5 ème République, la saisie ordonnée par la justice de 2000 € sur ses indemnités parlementaires.



Au final, Me Defrennes demande à la cour d'appel de "rendre justice à [ses] clients face à une personne qui se rend insolvable et qui les a arnaqués". "Mon contradicteur s'estime au dessus des lois alors qu'il était censé les faire appliquer, il se comporte moralement de façon inacceptable", conclut-il.



