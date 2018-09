▶️Contrôle surprise dans un débit de boissons de Saint-Denis

Une opération de police a eu lieu ce jeudi soir vers 19H30 aux Camélias à Saint-Denis. Une nouvelle fois dans le viseur des forces de l’ordre : un débit de boissons.



Les hommes placés sous la direction du commissaire Jérôme Besse, chef du Service d’intervention, d’aide, d'assistance et de Proximité (SIAAP) de Saint-Denis, ont sécurisé les lieux avant de procéder au contrôle de l’établissement.



Les effectifs du SIAAP étaient engagés aux côtés de la Cellule de police administrative (CPA), de la Compagnie départementale d'intervention, de la BAC, de l'Unité Cynotechnique et du GSR, le groupe de sécurité routière.



L'établissement est tombé sous le coup d'une infraction pour ouverture illicite d'un débit de boissons et, à l'extérieur, pour trouble à l'ordre public et à la tranquillité publique.



Les services de police ont fait fermer l'établissement à l'issue de leur contrôle surprise. Plusieurs personnes sont, dès ce soir, auditionnées dans le cadre de cette ouverture illicite.