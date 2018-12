▶️Collectif pour le changement : Le président "n'a rien compris"

Jean-Marie Motte, membre du Collectif pour le changement, anciennement Collectif des Gilets jaunes Camélias, SHLMR Le Ruisseau et Vauban, s'est exprimé sur l'intervention du chef de l'état Emanuel Macron concernant la crise que traverse la France.



Selon lui, le président de la République, "n'a rien compris" aux véritables demandes des gilets jaunes. Si le SMIC augmente de 100€, il rappel que ce sera 100€ brut et qu'au final seuls 50 ou 60€ seront disponibles à la fin du mois pour les travailleurs. Il regrette également que les autres catégories sociales aient été oubliées.



Concernant l'abandon de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2000€, il dénote uniquement un coup de pouce mais ne s'en satisfait absolument pas. De son point de vue rien de ce qui était attendu en matière d'augmentation des retraites n'a été annoncé.



La suite du mouvement est toujours d'actualité et il compte bien continuer à se battre pour le peuple réunionnais afin "de vaincre toutes les injustices sociales pour plus d'égalité". Pour cette semaine, des négociations sont prévues avec la Région, le Département ainsi que les collectivités locales.