A la Une . ▶️BTP : "A quelle sauce seront mangés nos entreprises, nos salariés" La FRBTP demande un Plan Marshall pour sauver le BTP. 22.000 familles sont en attente d'un logement et près de 500 entreprises mettent la clé sous la porte chaque année.

Le BTP continue de souffrir. Le président de la FRBTP a renouvelé ce midi l’inquiétude du secteur, alors que se profile notamment la fin du chantier viaduc de la NRL.



"Nous ne sommes pas entendus. Cela fait des années que nous donnons l’alerte. Le plan logement outre-mer prévoyait 4000 logements en construction neuve. Aujourd’hui on est sur une base de moins de 2000. 1000 réhabilitations étaient programmées et on est sur une base de moins de 500. Par contre au niveau la défiscalisation, on fait le quota qui était prévu, soit 1000 logements par an", contextualise Bernard Siriex.



"Aujourd’hui on a un manque d’activité qui est énorme, avec des prix anormalement bas puisque nos entreprises n’ont pas d’activité et se battent comme des chiffonniers pour essayer de maintenir un peu d’activité et de personnel. Et le deuxième facteur qui n’est pas bon pour nous, c’est les délais de paiement des donneurs d’ordre qui est de 6 mois à deux ans", en vient-il à déplorer.



Un tableau peu reluisant que les professionnels du secteur du bâtiment espèrent redynamiser avec le concours des collectivités locales.



"Ça pêche du côté des mairies et des interco'"



"Il faut réunir tout le monde autour de la table, pour prendre des décisions, pour savoir à quelle sauce seront mangés nos entreprises, nos salariés. Et je pense que la population doit être informée. Pourquoi on ne construit pas pour eux ? On a 22.000 familles en attente de logement. Et aujourd’hui on n’arrive pas à les construire pour différentes raisons. Je pense que l’Etat a fait son travail en mettant en place une ligne budgétaire unique correspondant à la construction des logements mais que c’est au niveau des mairies et des intercommunalités que ça pêche sur la fourniture des dossiers. Elles ont certainement des raisons, des raisons de financement et autres. Voilà pourquoi il est important de réunir tout le monde pour faire avancer ce dossier", plaide-t-il en faveur d'un Plan Marshall.



"Nous avons une partie qui va se finir d’ici la fin de l’année sur le viaduc, ce qui va avoir pour conséquence d’avoir des travailleurs sur la brèche. Et aujourd’hui nous n’avons pas de prévision pour les employés dans le futur", termine-t-il, l’horizon bouché.

