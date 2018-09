Législative 2018

▶️Aurélien Centon, le surprenant 3ème homme

C'est ému aux larmes qu'Aurélien Centon accepte la non qualification pour le second tour. Pendant une bonne heure, ce dimanche soir, l'avancement du dépouillement dans les six communes de la 7ème circonscription le plaçait pendant un temps au coude à coude avec Pierrick Robert. Avec son équipe, il y a cru mais il devra se contenter de la place de troisième homme. Sa première réaction avec Charlotte Molina :

Zinfos974