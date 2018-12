▶️Annick Girardin: "Il est important que le travail entamé continue"

Arrivée peu après 8h15, la ministre des Outre-mer a eu droit à un accueil chaleureux de la part des badauds présents à l'aéroport Roland Garros.



Avant de partir, Annick Girardin a accordé un dernier échange à la presse.



A l'issue de son séjour mouvementé rythmé par les rencontres avec les gilets jaunes et des annonces , "il est important que le travail continue", "il ne fait que commencer", a-t-elle déclaré.



"Il faut un vrai forum d'idées à La Réunion. Passer de la rue, des blocages, à une forme de débat pour que naisse maintenant ici un nouvel élan de démocratie et c'est peut être un exemple pour toute la France".



Après un échange en visioconférence dimanche avec un groupe de gilets jaunes, la ministre ira lundi au Sénat pour défendre le budget des Outre-mer.



Annick Girardin s'accorde un délai de trois mois pour que "les annonces faites se voient ".



En contact régulièrement durant son séjour avec le Premier ministre et le Président de la République, elle "n'exclut pas une tournée d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien dans les prochains mois".







Samuel Irlepenne sur place