▶️Alzheimer : Comment se faire dépister ?

Affection du cerveau dite "neuro-dégénérative", la maladie d'Alzheimer touche 10.000 Réunionnais. Les personnes âgées sont les plus touchées mais selon Gabrielle Fontaine, présidente de l'association France Alzheimer Réunion, les personnes ayant moins de 50 ans peuvent aussi contracter la maladie. Les neurones disparaissent progressivement jusqu’à alterner des facultés cognitives : mémoire, langage ou encore raisonnement.Mais la disparition est si progressive qu’elle est difficile à diagnostiquer rapidement. Les symptômes au stade précoce de la maladie peuvent s’apparenter à des pathologies bénignes. "Le délai moyen entre l'apparition des premiers troubles et l'annonce du diagnostic est de 24 mois en France," selon l’association France Alzheimer Réunion.La première chose à faire, en cas d'oublis fréquents ou de désorientation, est donc de consulter son médecin traitant qui saura s’il est nécessaire d'orienter le patient vers une consultation spécialisée dans un "centre de mémoire" ou un spécialiste, comme un neurologue ou psychiatre.L’évaluation est ensuite neuropsychologique : un examen d'imagerie cérébrale, un examen neurologique, un bilan médical global et un examen psychiatrique si nécessaire.Selon Gabrielle Fontaine, la maladie d'Alzheimer est un tabou et elle "fait peur". Mais un diagnostic réalisé tôt peut améliorer la prise en charge.Pour plus d'informations, se rendre sur le site internet de l'association