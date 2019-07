A la Une .

▶️50e Tour Auto: Damien Dorseuil, leader du championnat, vise "la meilleure place possible"

Le départ du 50e Tour Auto va être donné aujourd'hui. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Damien Dorseuil, pilote Ford et leader du championnat. Depuis le début de l'année, Damien a pris en main sa nouvelle voiture avec laquelle il se sent bien. Pour autant, Damien ne se met pas de pression supplémentaire et garde en point de mire l'essentiel pour cette manche du championnat. Comme il nous le confie, "l'objectif premier, surtout sur un tour auto, c'est d'être à l'arrivée donc rendez-vous dimanche on l'espère à la meilleure place possible".

Regis Labrousse