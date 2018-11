▶️3 députés réunionnais reçus par la Ministre

Ericka Bareigts, Huguette Bello, Michel Dennemont, David Lorion, Viviane Malet et Jean-Luc POUDROUX.



"Ce que les Réunionnais attendent ce sont des réponses concrètes, et non pas un certain nombre de mesures qui sont adressées toujours vers les mêmes, toujours vers les riches" indiquait Younous Omarjee avant d'entrer dans la préfecture. Retrouvez l'intégralité de son interview ci-dessous :

Les députés Jean-Hugues Ratenon, Younouss Omarjee et Nadia Ramassamy ont répondu à l'invitation d'Annick Girardin et s'entretiennent actuellement avec la Ministre des outre-mer à la préfecture. Six autres parlementaires réunionnais étaient conviés mais ont décliné l'invitation