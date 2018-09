A la Une . ▶️12 mois de prison et 15.000 € à l'encontre du jeune producteur de zamal de Ravine des Cabris

Le jeune homme spécialisé dans la production de zamal à domicile vient d'être condamné à 12 mois de prison dont 8 avec sursis et 15.000 euros d'amende, ainsi qu'à 2 ans de mise à l'épreuve. Une heure plus tôt, 12 mois de prison dont 8 avec sursis et 20.000 euros d'amende avaient été requis à son encontre.



Comme il avait déjà effectué 4 mois de détention provisoire en 2016, Anthony R. ne retournera pas en prison.



Il avait monté chez lui un véritable laboratoire à production de zamal. La présidente du tribunal parlera même, lors de l'audience, "d'organisation méthodique, comme une petite entreprise".



Le jeune homme de 25 ans devait s’expliquer ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Il avait été mis en examen pour usage, acquisition, détention, offre et cession de cannabis après sa mise en détention provisoire par le juge des libertés lors de son défèrement du 22 septembre 2016. Ce jeudi 6 septembre 2018, seuls les faits de détention et d'usage illicite lui étaient reprochés.



En 2016, alertés par le voisinage incommodé par la forte odeur de zamal, les policiers de Saint-Pierre mènent une perquisition à son domicile de la Ravine des Cabris. Sur les lieux, les enquêteurs tombent sur une véritable exploitation professionnelle à faire pousser des plants.



Les policiers saisissent plus de 2000 pousses et environ 8 kg de têtes séchées, de variétés différentes, du matériel sophistiqué de culture ou encore des produits phytosanitaires. Le jeune homme avait ainsi investi entre 10 000 à 15 000 euros de matériel.



Interpellé, le locataire de la maison, 23 ans à l’époque, n’avait jamais été condamné. Horticulteur de formation et lui-même consommateur de cannabis, il avait reconnu, lors de sa garde à vue, s’être lancé dans la culture du cannabis dans un premier temps pour sa consommation personnelle, puis dans l’objectif de produire en grande quantité un produit de la meilleure qualité possible en vue de sa revente.



Aujourd'hui, Anthony R dit avoir arrêté toute consommation de zamal pour se consacrer au sport et retourner à une activité de vente de fruits et légumes.



La somme de 20.000 euros correspond aux 8 kg de têtes séchées retrouvées dans la maison, sur la base de 10 grammes vendus 20 euros.

