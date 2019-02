▶️ Yolaine Costes: "Pas de baisse de 100 euros sur les bons de la continuité territoriale"

Souhaitant rendre le dispositif de continuité territoriale "plus juste qu'il ne l'est actuellement" , le président de Région, Didier Robert, s'était dit prêt à le faire évoluer.Alors que des élus dans l'opposition voient déjà une baisse de l'enveloppe attribuée aux personnes éligibles, aux alentours de 100 euros, Yolaine Costes répond. La vice-présidente de la Région déléguée à l’Europe, à la continuité territoriale, à la mobilité, au sport et à la croissance bleue, assure que le dispositif sera "maintenu" dans sa globalité cette année.Néanmoins, une évaluation du dispositif est actuellement en cours mais aucune décision ne sera prise par la Région "sans concertation avec la population".