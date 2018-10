La grande Une ▶️ Yasapala Perera condamné à 25 ans de réclusion criminelle Le procès de Yasapala Perera se tenait depuis ce mercredi aux Assises. L'homme était accusé de tentative d'assassinat sur son ex-compagne.





Le A 13H ce jeudi 11 octobre, le verdict est tombé. Yasapala Perera a été reconnu coupable de tentative d'assassinat sur son ex-femme. Il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Une décision conforme aux réquisitions prononcées un peu plus tôt dans la matinée et une condamnation approuvée à la majorité absolue des jurés d'assises.Dans la salle des pas perdus, après le verdict, l'avocat de Yasapala Perera vient de confirmer qu'il appuierait une demande en appel, en estimant que son client "n'a pas bénéficié d'une expertise psychiatrique". L'avocat ajoute que, pour l'heure, son client est "assommé" par la sentence qui vient de tomber.Rappelons que les faits s'étaient déroulés le 20 juin 2016, à Saint-Denis. Malgré une séparation de longue date et une interdiction d'entrer en contact avec Ghislaine, il la croise, rue Jean Cocteau à Champ fleuri. C'est alors qu'il l'agresse à coups de hache. Sans l'intervention de plusieurs personnes, la femme n'aurait certainement pas survécu.Le Sri-Lankais installé à La Réunion depuis plusieurs dizaines d'années nie l'intention de tuer . Il encourait la réclusion criminelle à perpétuité.

