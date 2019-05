▶️ Yann Deschaud, coiffeur pour Fashion Show, conseille les apprentis de La Réunion

Mercredi 8 mai, un jour férié pour un grand nombre d'entre nous, mais pas pour les neuf apprentis coiffeurs qui s'apprêtent à passer le concours régional MAF (Meilleur Apprenti Français).



Le concours se déroulera à la salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis. Les élèves devront faire leurs preuves au cours de trois épreuves. Celui qui obtiendra la meilleure note, la médaille d'or, pourra alors représenter La Réunion au niveau national.



A J-2, les apprentis sont sur le qui-vive et tentent de fignoler les derniers détails. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'un grand nom de la mode: Yann Deschaud. Le CFA des Métiers d'Art a profité de la présence de ce jeune coiffeur parisien de 23 ans, à l'occasion du "Fashion Exclusive 2019" de vendredi, pour l'inviter à aiguiller et donner quelques tuyaux à ses élèves.



"C'est un bon moyen de mettre en avant l'apprentissage, le métier de coiffeur et surtout nos jeunes", confie Bernard Picardo, Président de la Chambre de métiers.



"C'est rassurant, j'ai déjà un avis sur le chignon que j'ai fait, j'ai appris de nouvelles techniques, des petites astuces, j'ai eu des conseils et franchement ça remonte le moral, (...) et j'aimerais faire passer le message que quand on veut, on peut", confie Chloé, une apprentie coiffeuse.