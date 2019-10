A la Une . ▶️ Vraie-fausse rencontre avec Macron : Les syndicats donnent leur version





Les syndicats avaient dans un premier temps décliné l'invitation, précisant qu'ils souhaitaient eux-mêmes proposer une rencontre au président, en début d'après-midi, afin de pouvoir aller au bout de leur manifestation. Les 8 représentants des organisations syndicales devaient alors être reçus à 14 h en préfecture.



Dans le même temps, à la préfecture, les services de l'Élysée ont annoncé que l'intersyndicale avait décliné l'invitation. Incompréhension totale chez les syndicats qui avancent de leur côté que le renoncement vient du président de la République.



L'intersyndicale a tenu à éclaircir les choses à 14H30 devant le Monument aux Morts, point de convergence de leur manifestation de ce jeudi matin.







"De la contre-information"



"On a découvert que les journaux locaux et nationaux ont annoncé que la rencontre était annulée. Et après, les services de l'Élysée communiquent en disant que les syndicats ont refusé la rencontre. La réalité c'est qu'on a refusé la rencontre à 12h20, qu'on a proposé à 14h et ils avaient dit 'ok' ", explique Yvan Hoareau secrétaire général de la CGTR, ajoutant "on est véritablement devant la contre-information".



"Malheureusement on n'est pas écoutés, ce gouvernement fait fi de ce tout qu'on a à dire sur ce qu'il se passe dans les entreprises. La colère est palpable", commente un représentant de la Sgen CFDT.





Charlotte Molina sur place Rencontre avortée ce jeudi après-midi entre l'intersyndicale et Emmanuel Macron. Alors qu' Emmanuel Macron avait indiqué être favorable à une rencontre avec les syndicats en fin de matinée, un couac a bouleversé l'organisation de ce rendez-vous Les syndicats avaient dans un premier temps décliné l'invitation, précisant qu'ils souhaitaient eux-mêmes proposer une rencontre au président, en début d'après-midi, afin de pouvoir aller au bout de leur manifestation. Les 8 représentants des organisations syndicales devaient alors être reçus à 14 h en préfecture.Dans le même temps, à la préfecture, les services de l'Élysée ont annoncé que l'intersyndicale avait décliné l'invitation. Incompréhension totale chez les syndicats qui avancent de leur côté que le renoncement vient du président de la République.L'intersyndicale a tenu à éclaircir les choses à 14H30 devant le Monument aux Morts, point de convergence de leur manifestation de ce jeudi matin."On a découvert que les journaux locaux et nationaux ont annoncé que la rencontre était annulée. Et après, les services de l'Élysée communiquent en disant que les syndicats ont refusé la rencontre. La réalité c'est qu'on a refusé la rencontre à 12h20, qu'on a proposé à 14h et ils avaient dit 'ok' ", explique Yvan Hoareau secrétaire général de la CGTR, ajoutant "on est véritablement devant la contre-information"."Malheureusement on n'est pas écoutés, ce gouvernement fait fi de ce tout qu'on a à dire sur ce qu'il se passe dans les entreprises. La colère est palpable", commente un représentant de la Sgen CFDT. A.D-C.M Lu 1900 fois







Dans la même rubrique : < > [Actualisé] Panier alimentaire et droit d'alerte pour les consommateurs: Les annonces de Macron Trois Salazes: Chute mortelle ce jeudi matin