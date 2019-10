▶️ "Viva la vulva" : Une pub pour les serviettes hygiéniques choque les téléspectateurs

"Désagréable", "inutile", "choquante", "inappropriée", "dérangeante", "dégradante pour les femmes"... La nouvelle publicité Nana pour les serviettes hygiéniques et produits intimes ne fait pas l'unanimité sur les réseaux sociaux.



Le spot, intitulé "Vive la vulve", met en scène le sexe féminin, à travers des métaphores hautes en couleur : cupcake, porte-monnaie, pêche, coquillage. Une communication osée.



"Pourquoi la passe-t-on ici sur nos écrans à La Réunion ? ", s'exclame une internaute "outrée" qui nous a transmis son coup de gueule. La pub "ne convient pas aux enfants et passe aux heures des repas, en journée et le pire au moment où les enfants sont devant l'écran, c'est répugnant", écrit-elle.



Pour la première fois en France, cette publicité montre par ailleurs du sang rouge sur une serviette, alors que jusqu'à présent il était communément représenté par un liquide bleu. Ce spot semble s'inscrire dans la volonté de lever le tabou autour des règles et de l'organe génital féminin, portée par différentes associations féministes.



"1 femme sur 2 pense que sa vulve n’est pas parfaite. Nature, rasée, petite, grande, claire, foncée, sensible … il n’y a qu’une seule vulve parfaite, la vôtre !", peut-on lire en description de la pub sur YouTube.