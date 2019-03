▶️ Visitez le tout nouveau Centre Hospitalier Ouest Réunion

Enclavée dans le centre ville de Saint-Paul, l'activité du Centre Hospitalier Gabriel Martin reprend vie en 2019 au Grand pourpier près de Cambaie. Découvrez en images le nouveau CHOR.



Le CHOR en quelques chiffres



Avec un budget de 127 millions d'euros dont 18 millions d'équipements neufs, les porteurs du projet ont réussi à respecter le budget mais aussi les délais qui leur étaient imposés. Répartis sur 28000 m2 de surfaces sur 5 niveaux, ce ne sont pas moins de 45000 m2 de plafond pouvant accueillir 310 lits répartis en 251 chambres qui ont été livrés. Le CHOR dispose de 35 salles de consultations externes ainsi que 6 blocs opératoire. Pour les examens médicaux, 2 IRM et 2 scanners seront disponibles.



L'organisation de l'espace a été pensé au seul bénéfice des patients avec notamment 85 à 90% de lits disposés en chambres individuelles. Les chambres de néonatologie seront suffisamment grandes pour permettre aux mères et aux pères de rester avec leur enfant. Au centre des préoccupations de ce nouveau projet qui sera entièrement opérationnel le 11 mars avec l'accueil des consultations externes, les patients auront également la gratuité du wifi et de la télévision dans les chambres.



Les modes de prises en charge seront distincts les uns des autres. L'hospitalisation complète se fera aux 1er, 2ème et 3ème étages alors que les consultations externes seront intégralement regroupées au rez-de-chaussée. Le secteur des urgences sera également dissocié avec un secteur adulte et un secteur pédiatrique. Cette organisation constitue un véritable progrès pour l'ensemble du personnel qui verra ses conditions de travail s'améliorer de façon significative.



Un accès direct en 2021



Afin de ne laisser aucun détails de coté, la direction a prévu 564 places de parkings, entièrement gratuites. L'environnement n'est pas en reste et a été particulièrement soigné. Les abords de l'hôpital sont décorés de 360 arbres ainsi que de 3700 plantes ou arbustes (indigènes et endémiques) pour une végétalisation maximale du site.



Après 3 ans de travaux, le CHOR est mis à disposition de la population de l'Ouest de la Réunion afin de répondre à une augmentation démographique, l'ouest comptant plus de 250.000 habitants. Concernant la bretelle d'accès à la RN1, un accord tripartite est signé avec les partenaires dont la Région Réunion pour une mise à disposition en 2021.