A la Une . ▶️ Vigicrues: Bientôt un système d'alertes en temps réel ouvert au grand public

La vigilance crues est basée sur une échelle à quatre couleurs. "Quand c'est vert, il n'y a pas de vigilance particulière à avoir, (...) quand on passe au niveau jaune, on risque d'avoir des radiers inondés, des îlets coupés, c'est surtout un message de prudence par rapport aux activités de plein air, car s'il continue à pleuvoir, là ça risque d'être dangereux. Si ça continue à monter, on atteint alors le niveau supérieur orange, avec des débordements qui pourraient impacter certaines habitations et peut-être nécessiter des évacuations préventives. Et si ça continue et que l'on est face à une crue majeure, là c'est vraiment une mise en danger des biens et des personnes", nous explique Isabelle Rochet, chef de la cellule de veille hydrologique à la DEAL.



Elle tient également à bien différencier les niveaux vert et jaune, qui sont des vigilances pour attirer l'attention des usagers sur d'éventuels dangers et les niveaux orange et rouge, qui eux sont des alertes, déclenchées par le Préfet de La Réunion.



Le système d'alertes crues de l'Etat concerne 17 bassins versants considérés comme les plus dangereux de l'île, ce qui correspond à une trentaine de stations au total. La hauteur d'eau est mesurée en continue, avec des points automatiques réalisés toutes les cinq minutes.



Un système d'alertes par commune



Un autre dispositif est en train de se mettre en place, cette fois-ci d'un point de vue communal. Car "ce n'est pas la majorité des crues qui ont été à l'origine du plus grand nombre de décès, ce sont des petites crues, qui n'ont pas atteint des niveaux très élevés, mais qui sont arrivées très très vite, c'est ce qu'on appelle des crues soudaines, ce sont des phénomènes pas du tout prévisibles", explique Isabelle Rochet.



C'est notamment ce qui est arrivé sur la rivière Sainte-Suzanne en 2012 avec quatre baigneurs, où "on a pris 1m20 en 5 minutes, mais ça ne faisait pas déborder le cours d'eau donc pas de vigilance jaune", explique-t-elle. C'est pourquoi la commune a décidé en fin d'année 2018 de mettre en place son propre dispositif, en récupérant les informations d'une station de l'Etat, pour avertir de ce type de phénomène, directement sur place. "Quand l'information est transmise, ça va déclencher un feu et une sirène, on appelle ça le DAL -le Dispositif d'Alerte Local-", confie-t-elle.



Pour Sainte-Suzanne, les travaux ont pris du retard et sont donc encore en cours. Un petit dispositif du type a également été installé à Bethléem, à Saint-Benoît, sur la Rivière des Marsouins, en allant sur l'îlet Coco et déclenche ainsi un feu en cas d'immersion du radier.



Un dispositif en évolution



Aujourd'hui la cellule de veille hydrologique travaille encore sur d'autres points, comme un système prévisionnel des crues, qui est pour le moment impossible. Concernant une augmentation du nombre de stations, "ce sera peut-être ces stations qui seront installées sur d'autres secteurs, ce sera peut-être d'autres dispositifs, peut-être avec de la vidéo, c'est en réflexion pour essayer de compléter la couverture", confie-t-elle.



Isabelle Rochet affirme cependant qu'avant la fin février, un système d'abonnement directement en ligne sur le site Un autre dispositif est en train de se mettre en place, cette fois-ci d'un point de vue communal. Car "ce n'est pas la majorité des crues qui ont été à l'origine du plus grand nombre de décès, ce sont des petites crues, qui n'ont pas atteint des niveaux très élevés, mais qui sont arrivées très très vite, c'est ce qu'on appelle des crues soudaines, ce sont des phénomènes pas du tout prévisibles", explique Isabelle Rochet.C'est notamment ce qui est arrivé sur la rivière Sainte-Suzanne en 2012 avec quatre baigneurs, où "on a pris 1m20 en 5 minutes, mais ça ne faisait pas déborder le cours d'eau donc pas de vigilance jaune", explique-t-elle. C'est pourquoi la commune a décidé en fin d'année 2018 de mettre en place son propre dispositif, en récupérant les informations d'une station de l'Etat, pour avertir de ce type de phénomène, directement sur place. "Quand l'information est transmise, ça va déclencher un feu et une sirène, on appelle ça le DAL -le Dispositif d'Alerte Local-", confie-t-elle.Pour Sainte-Suzanne, les travaux ont pris du retard et sont donc encore en cours. Un petit dispositif du type a également été installé à Bethléem, à Saint-Benoît, sur la Rivière des Marsouins, en allant sur l'îlet Coco et déclenche ainsi un feu en cas d'immersion du radier.Aujourd'hui la cellule de veille hydrologique travaille encore sur d'autres points, comme un système prévisionnel des crues, qui est pour le moment impossible. Concernant une augmentation du nombre de stations, "ce sera peut-être ces stations qui seront installées sur d'autres secteurs, ce sera peut-être d'autres dispositifs, peut-être avec de la vidéo, c'est en réflexion pour essayer de compléter la couverture", confie-t-elle.Isabelle Rochet affirme cependant qu'avant la fin février, un système d'abonnement directement en ligne sur le site vigicrues.re permettra à tous les usagers de s'abonner aux rivières souhaitées afin de recevoir des mail de diffusion automatique en temps réel. Charline Bakowski Lu 248 fois





Dans la même rubrique : < > 📷 St-Leu: Une déchetterie à ciel ouvert en guise de belvédère Deux lycées de La Réunion dans le top 100 des meilleurs lycées de France