▶️ Vidéo insolite avec gendarmes et pompiers qui se font caillasser sur le viaduc de St-Paul

Vidéo insolite avec gendarmes et pompiers qui se font caillasser sur le viaduc de St-Paul

Cette vidéo a été prise lundi en fin d’après-midi. L’ordre est donné de déloger les fauteurs de troubles qui avaient disposé un barrage fait de bric et de broc en bas du viaduc de Saint-Paul. L’objectif des pseudo manifestants, filtrer les automobilistes en provenance du sud et les rançonner en guise de droit de passage.



Dans leur progression, les pompiers sont devancés par des fourgons de la gendarmerie qui ouvrent la voie. Mais des militaires marchent sans protection d'un fourgon dans le sens sud/nord de la 4 voies. Ils essuient les jets de galets lancés depuis le contrebas de l'axe rapide, à hauteur des rampes de Plateau caillou. Un gendarme esquive à la dernière seconde un galet.



Les jeunes casseurs arrosent de projectiles pompiers et forces de l’ordre et touchent parfois leur cible... Une scène qui vient encore une fois illustrer la difficile mission qui incombe aux sapeurs pompiers et aux forces de l'ordre, symboles de l'autorité.



Après dimanche soir et un premier affrontement à cet endroit-même de l'échangeur de Saint-Paul et qui s'était dénoué qu'à 22H, c’était la deuxième fois ce lundi qu’un barrage non organisé par les gilets jaunes avait été érigé sur le viaduc de Saint-Paul.

